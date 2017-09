Sud-Kivu : 18 organisations de la société civile en formation sur le plaidoyer et la communication

Bukavu, 15 Sept. 2017 (ACP).- Dix-huit organisations de la société civile suivent, depuis jeudi 14 septembre à Bukavu, une formation de 8 jours sur le plaidoyer et la communication organisée par le Centre Carter, en collaboration avec la maison de droits de l’homme.

Marie-José Ntshaykolo et Samuel Niki-Niki, formateurs dudit centre, cette formation est motivée par un faible niveau des connaissances théoriques et pratiques en matière de plaidoyer au sein des équipes, en dépit d’une solide expérience de certains acteurs-clés, et par une absence des stratégies formelles et du plan de communication, avec comme conséquence, une faible visibilité des organisations.

L’objectif de cette formation est, ont-ils ajouté, d’améliorer les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques des personnes en charge de communication et du plaidoyer, notamment en matière de planification. Les notions générales de communication, la communication organisationnelle et l’identification de la question thématique du plaidoyer ont constitué principalement le menu de cette formation. ACP/Ywm/Fng/Mat/JGD