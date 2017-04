Sud Kivu : Une dizaine de villages incendiés dans le groupement de Bijombo

Bukavu, 17 avril 2017 (ACP).- Une dizaine de villages ont été incendiés dans le groupement de Bijombo, territoire d’Uvira, suite aux affrontements intercommunautaires, a révélé le week-end le ministre provincial du plan et Budget, Muller Manassé Ruhimbika, à l’issue d’une réunion avec les représentants des communautés vivant dans les hauts plateaux d’Uvira, de Fizi et de Mwenga notamment banyamulenge, bafuiru, babembe et banyindu.

Selon le ministre Manasse Ruhimbika, l’objet de cette rencontre était de chercher les voies et moyens d’arrêter des affrontements entre les milices intercommunautés et mettre fin au bicéphalisme à la tête du groupement de BIJOMBO à la base de ces affrontements.

Quelques pistes de solutions ont été proposées par les participants notamment l’envoi d’une équipe de sensibilisation de la population ainsi que la mise en place d’une équipe mixte permanente composée des officiels et des représentants de la population locale pour suivre l’évolution de la situation sur le terrain. ACP/Fng/Kayu /May