Sud-Kivu : le gouverneur ouvre le trafic sur le pont de la rivière Ulindi

Bukavu, 23 Oct. 2017 (ACP).- Le gouverneur du Sud-Kivu, Claude Nyamugabo Bazibuhe, a ouvert le weekend le trafic sur le pont de la rivière Ulindi dans le territoire de Mwenga, trois mois après son effondrement. Selon les ingénieurs de l’Office des Routes qui ont exécuté les travaux, ce pont de 25 tonnes a été réhabilité pour un cout total de trente-neuf mille dollars américains (39.000 USD).

Après la coupure du ruban symbolique et son passage à pieds sur le pont, le chef de l’exécutif provincial a ordonné le passage des véhicules pleins des marchandises qui stationnaient de part et d’autre du pont situé à 155 kilomètres au Sud-Ouest de la ville de Bukavu sur la route nationale numéro 2.

Claude Nyamugabo Bazibuhe a demandé aux usagers de cette route de respecter le tonnage exigé, soit moins de 25 tonnes par véhicule avant d’ajouter que ce pont est capital pour la circulation des biens et des personnes, tout en remerciant le Président de la République, Joseph Kabila Kabange pour avoir mis des moyens ainsi le FONER (Fonds National d’Entretien Routier) et l’Office des Routes pour avoir travaillé sur ce pont. Plusieurs personnalités originaires et non originaires du territoire de Mwenga avaient rehaussé de leur présence cette cérémonie. ACP/YWM/Kayu/JGD/KJI/CFM