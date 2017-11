Sud-Kivu : lancement du Projet « Tunaweza kuishi kwa Pamoja »

Uvira, 17 Nov. 2017 (ACP).- Le gouverneur de province du Sud-Kivu, Me Claude Nyamugabo, a procédé jeudi au lancement du projet « Tunaweza kuishi kwa pamoja » (Promotion de la paix et de l’unité) ciblant la plaine de Ruzizi, dans le territoire d’Uvira, et Itombwe, dans le territoire de Mwenga.

Ce projet financé par la MONUSCO, à travers le STAREC, a pour objectifs la recherche de la paix, la bonne gouvernance, la réduction des cas de violences sexuelles et la cohabitation pacifique entre les communautés tribales de cette partie de la province du Sud- Kivu.

Le projet « Tunaweza kuishi kwa pamoja » sera exécuté, pour une durée de deux ans, par 9 organisations partenaires d’«Alert International», à savoir ADEPAE ,SVH ,ADED , SOFAD, GROUPE MILIMA,CARITAS DEVELOPPEMENT UVIRA et UGEAFI.

Le gouverneur Claude Nyamugabo a visité, dans le cadre du lancement dudit projet, quelques réalisations des démobilisés issus des groupes armés basés à Kala dans les secteurs de l’agriculture et l’apiculture, avant de promettre l’accompagnement des bénéficiaires. ACP/Fng/Mat/Wet