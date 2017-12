Sud-Kivu : l’auditorat supérieur militaire dément les rumeurs autour du transfert d’Abas Kayonga à Kinshasa

Bukavu, 01 déc. 20170(ACP).- L’auditeur supérieur militaire du Sud-Kivu, le colonel Roger Wavara a démenti jeudi, à Bukavu, les rumeurs autour du transfert à Kinshasa de l’ancien coordonnateur provincial de la cellule de lutte contre la fraude, Abas Kayonga Dada, actuellement détenu au cachot du camp militaire de Nyamunyunyi, dans le territoire de Kabare.

Selon le colonel, le procès de ce dernier et ses acolytes reprendra bientôt à Bukavu, ses services ayant déjà conclu, jeudi 30 novembre 2017, l’examen dudit dossier et la signature de la décision de son renvoi à la Cour militaire. Ce haut magistrat militaire a par ailleurs signalé que la Cour militaire du Sud-Kivu se trouve dans l’obligation de ce cas d’autant plus qu’un officier supérieur de la police y a été également cité. ACP/Mat/Kgd/Kji