Sud-Kivu : l’OCC propose le refoulement de plus de 2600 cartons de poissons importés

Bukavu, 18 Août 2017 (ACP).- Le directeur provincial de l’office Congolais de contrôle (OCC) au Sud-Kivu vient d’adresser une correspondance à son collègue de la Direction provinciale des Douances et Accises (DGDA) Sud-Kivu dans laquelle il lui recommande de refouler deux mille six cent (2600) cartons des poissons tilapia récemment importés des pays voisins via le Rwanda.

L’OCC explique à la DGDA que ces cartons affichent deux dates de péremption, d’où la nécessité de les refouler pour éviter tout risque et ne pas créer la confusion dans le chef des consommateurs. ACP/Fng/JGD