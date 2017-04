Sud-Kivu : des magistrats militaires et civils à atelier de formation sur DIH à Bukavu

Bukavu, 17 avril 2017 (ACP).- Vingt-sept magistrats du Parquet ou du siège des juridictions civiles et militaires, qui exercent dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu ainsi que du Haut-Katanga, participent du 17 au 19 avril à Bukavu à un atelier de renforcement de capacité dans le domaine du droit international humanitaire (DIH).

Organisé à leur intention par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), cet atelier vise à à approfondir les connaissances des participants au traitement des dossiers relatifs aux violations du DIH dans l’Est du pays.

« Les magistrats ont un rôle important dans la mise en œuvre du DIH, notamment au niveau de l’application de la sanction », a indique Claudine Mushobekwa, Conseillère juridique régionale au CICR soulignant que « La répression des violations des règles du DIH perpétrées au cours d’un conflit armé revient au pouvoir judiciaire, qui est appelé à juger des personnes suspectées d’avoir commis des crimes de guerre. C’est dans une telle perspective que ce séminaire prend toute son importance ».

Organisation impartiale, neutre et indépendante, le CICR a la mission exclusivement humanitaire de porter assistance et protection aux victimes de conflits armés et d’autres situations de violence. Il s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit international humanitaire. ACP/Fng/Kayu/ May