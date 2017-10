Sud-Kivu : plaidoyer pour l’agrandissement et l’équipement de l’hôpital de Bagira

Bukavu, 21 Oct. 2017 (ACP).- Le médecin directeur de l’hôpital général de référence de Bagira, Joseph Mukwege, plaide pour l’agrandissement et l’équipement de cette structure médicale publique en commune de Bagira à Bukavu.

Dans une lettre récemment envoyée au chef de division provinciale de la Santé, le Dr Joseph Mukwege fait savoir que son hôpital fait face à un manque criant en matériel de tout genre citant aussi l’absence d’une ambulance pour le transport des malades.

Il renseigne que cet hôpital qui a vu le jour en 1955, d’abord comme un dispensaire puis en 1976 comme un centre de santé et en 1988 comme un centre hospitalier avant de devenir un hôpital général de référence en 2003 nécessite un agrandissement et le remplacement des matériels en état de vétusté. Le médecin Joseph Mukwege lance un cri d’alarme auprès du gouvernement et souhaite aussi voir les trois autres médecins parmi les six que compte l’hôpital toucher désormais leur prime de risque. ACP/BSG/JGD