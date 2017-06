Sud-Kivu : la société civile a un nouveau président

Bukavu, 26 juin 2017 (ACP).- Me Patient Bashombe a été élu le week-end président du bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu après la tenue d’une assemblée générale élective à Bukavu.

Peu après son élection, Me Bashombe a fait savoir que son comité va mener la lutte pour la bonne gouvernance et faire le plaidoyer pour l’instauration de la paix ainsi que de la vulgarisation et du respect de textes légaux de cette structure citoyenne.

Le président du comité sortant, Adrien Zawadi, avait démissionné au bureau de coordination de la société civile au Sud-Kivu, après un vote retardé de près de 5 mois. ACP/FNG/YWM/Kayu/BSG/Wet