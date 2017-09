Suppression du poste de la DGM au bac Kalelu à Ngandanjika

Ngandanjika, 09 Sept. 2017 (ACP).- Le poste tenu par les agents de la Direction générale de migration (DGM) au bac Kalelu, à la limite entre les territoires de Ngandanjika dans la province de Lomami et de Tshilenge dans le Kasai-Oriental a été supprimé sur décision de l’administrateur du territoire de Ngandanjika, Jean-Paul Mpiana Kalala, a-t-on appris samedi de source territoriale.

L’autorité de territoire justifie sa décision par un double souci de maximiser les recettes de l’Etat et de garantir une libre circulation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire, indiquant que ce poste devait être implanté à la frontière et non à la limite de deux provinces où les agents commis exigeaient à chaque passant une somme de 300 FC sans preuve de paiement, alors que le prix de la traversée est de 100 FC.

Il dit n’avoir pas interdit aux agents de la DGM de travailler, mais leur a demandé de trouver un autre endroit. Jean Paul Mpiana dénonce l’attitude de la population qui contribue au mal en donnant de l’argent sans exiger en retour une preuve justificative. ACP/Kayu/JGD