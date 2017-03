Suspension des activités d’exploitation artisanale de diamant dans les mines de Katanda

Mbuji-Mayi, 04 mars 2017 (ACP).- Les activités d’exploitation artisanale de diamant dans les chantiers miniers de Tshikendi, groupement de Bakua Baala, secteur de Sangu en territoire de Katanda, sont suspendues par le ministre provincial des Mines et énergie Robert Kabeya Kankenza. Le ministre justifie cette suspension par son souci de sauvegarder la paix sociale, l’harmonie et l’ordre public entre les habitants des villages de Kawele et Mujanyi qui se disputent des puits de diamant.

Il est également décrié dans cette mine, plusieurs atteintes aux droits de l’homme des autochtones sur des supporteurs des sites à qui il est réclamé des frais. Robert Kabeya recommande aux autorités politico-administratives du territoire de Katanda de faire appliquer cette mesure qui vise essentiellement la paix sociale et l’entente entre les peuples. Le territoire de Katanda est situé à près de 50Km au nord-est de la ville de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï Oriental. ACP/ZNG/Kgd