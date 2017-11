Suspension des activités dans plusieurs centres de santé dans le territoire de Shabunda

Bukavu, 10 Nov. 2017 (ACP).- Les activités sont suspendues depuis le début du mois d’octobre 2017 dans plusieurs centres de santé du territoire de Shabunda, dans le Sud-Kivu, suite aux affrontements entre des groupes armés et les FARDC, indique un rapport du Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires basé dans cette Province.

La source précise que ces affrontements ont affecté plus de 28.000 personnes du fait de leur intensification et que quatre ONG, en mission sur l’axe Nzibira-Isezya-Kigulube-Nzovu du 14 au 19 octobre 2017, font ressortir le besoin d’une assistance d’urgence en vivres et en abris pour ces personnes déplacées, retournées et familles d’accueil.

ACP/Mat/JGD/Fmb