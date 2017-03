Suspension des cours à l’ITM de la MIBA à Mbuji-Mayi

Mbujimayi, 12 mars 2017 (ACP).- Les élèves de l’Institut technique médical (ITM) de la société Minière de Bakwanga (MIBA), se plaignent de la suspension par leurs enseignants, des cours depuis près de 3 mois, en guise de protestation contre le non payement des salaires de plusieurs mois, alors que les parents versent régulièrement des frais exigés.

Dans leur revendication, les futurs infirmiers dénoncent le fait qu’ils approchent de la période de passation des examens d’Etat des ITM de la RDC. Ils exigent que des négociations soient vite organisées entre les dirigeants de la MIBA et les parents de cette école, pour la reprise des cours et surtout la préparation aux examens. A la haute direction de la MIBA, l’on pense que la question est préoccupante et qu’une solution est entrain d’être trouvée pour la reprise des cours et éviter ainsi une année scolaire blanche. ACP/FNG/Kgd