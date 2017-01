Suspension de la publication de l’annuaire du Grand Kasaï-Volet 1

Kananga, 20 Janv. 2017 (ACP).- La division provinciale de la Culture et des Arts pour l’ex Kasaï Occidental a suspendu, vendredi, à Kananga, la publication de l’annuaire du Grand Kasaï-volet 1, œuvre de M. Jean Hobab Nsombamanya Wakale, en raison de caractère prématuré de cette initiative.

Pour M. Bernard Bambi Mulowayi, cet ouvrage de 150 pages est plein d’inconstance en ce qui concerne les données chiffrées en plus des déclarations jugées fortuites et non vérifiées au préalable, constituant ainsi un préjudice de taille pour une publication à portée nationale et internationale. Tout en encourageant l’auteur à plus de recherche, cette division l’a invité à éviter la passion et à prendre le temps nécessaire en vue d’un résultat escompté.

Par ailleurs, toute opération de multiplication, de vente ou d’exposition de cet annuaire dans les rayons des livres de bibliothèques a été interdite. ACP/Kayu/Wet