Suspension des importations des volailles et leurs sous-produits au Nord-Kivu.

Goma, 04 mars 2017(ACP).- Le gouverneur de la province du Nord-Kivu, Julien Paluku vient de suspendre, par une mesure administrative rendue publique samedi 04 mars, toutes les importations des volailles et leurs sous-produits sur toute l’étendue de sa juridiction, renforçant ainsi les mesures conservatoires de l’Autorité nationale face à la surveillance de la grippe aviaire déclarée en Ouganda, pays avec lequel la RDC partage une longue frontière.

Dans cette mesure coulée dans un arrêté dont une copie est parvenue à l’ACP, l’autorité provinciale se base sur les rapports du service de quarantaine animale et végétale faisant état de l’apparition de la grippe aviaire dans certains pays limitrophes et le risque de la propagation de cette épidémie au Nord-Kivu si aucune mesure préventive n’est prise.

La mesure prise en conseil des ministres provinciaux, sur proposition du ministre provincial ayant l’Agriculture dans ses attributions, interdit « également la consommation, la commercialisation, la commercialisation et la manipulation de volailles et autres oiseaux retrouvés morts ». « Tout cas de décès suspect des volailles et des oiseaux, au sein des ménages, dans le parc ainsi qu’ailleurs, doit être déclaré ou signalé auprès des agents vétérinaires affectés aux différents postes de quarantaine animale et auprès du service de l’agriculture, pêche et élevage de l’entité de surveillance », a instruit le gouverneur Julien

Paluku qui institue dix postes de surveillance aux différents point d’entrée du Nord-Kivu.

Les postes frontières de Kasindi, Kyavinyonge, Vitshumbi, Nyakakoma, Ishasha, Munyagwa, Bunagana, Kibumba, Petite et Grande Barrière sont ainsi déclarés sites de surveillance maximale des produits avicoles en provenance des États voisins de la province du Nord-Kivu.La province du Nord-Kivu importe, frontalière avec le Rwanda et l’Ouganda, ayant en quantité considérable des poules pondeuses, des poulets à chairs, des poussins et des œufs, réalise un trafic florissant pour une bonne classe d’operateurs économiques de la région. ACP/ZNG/Kgd