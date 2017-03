Suspension des importations des volailles et du matériel d’élevage de volaille usagé

Kinshasa, 10 Mars 2017 (ACP).- Le gouvernement de la République a suspendu les importations des volailles, des œufs et produits dérivés et du matériel d’élevage de volaille usagé, à l’issue de sa première réunion extraordinaire tenue les 07 et 09 mars 2017, sous la présidence du Premier ministre Samy Badibanga, annonce le compte rendu de la rencontre parvenu vendredi à l’ACP.

Le conseil des ministres a, en outre, décidé l’envoi en urgence d’une équipe d’experts du niveau central pour appuyer les services locaux, en vue des investigations épidémiologiques notamment dans les provinces de la Tshuapa et du Nord-Kivu. Il s’est également prononcé pour le renforcement des capacités des agents de terrain en surveillance épidémiologique, équipements et matériels, ajoute le document.

En réponse à l’alerte de l’Organisation mondiale de la santé animale de la survenue de certaines épidémies aussi bien dans les pays voisins qu’à l’intérieur de nos frontières, le conseil a mis sur pied une Cellule de crise permanente comprenant en son sein des experts commis par les ministères de la Santé publique, de l’Environnement, du Commerce extérieur, de la Communication et des Médias de même que les délégués des partenaires au développement du secteur.

La grippe aviaire H5N8 en Ouganda et d’autres maladies animales et zoonotiques dans des pays voisins comme le Zika déclaré en Angola et le charbon bactérien ou Anthrax déclaré récemment en Zambie ainsi que la rage canine, la peste de petits ruminants, la péripneumonie contagieuse des bovins, la fièvre aphteuse, la pseudo peste aviaire et la peste porcine africaine, à l’intérieur de nos frontières, sont les épidémies épinglées par la riposte gouvernementale. ACP/Fng/JGD/Fmb