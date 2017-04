Le SYECO invite le gouvernement à revoir à la hausse l’enveloppe salariale des enseignants.

Kinshasa, 07 avril 2017 (ACP).- Le Syndicat des enseignants du Congo (SYECO) a invité vendredi, le gouvernement à revoir à la hausse l’enveloppe salariale des enseignants tenant compte du coût de la vie avant la fin des vacances des Pâques, au cours de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Kinshasa.

Il l’a également invité à allouer la prime institutionnelle des agents de l’administration centrale de l’Enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP) ainsi qu’à régulariser la situation salariale des enseignants non payés et de nouvelles unités.

Par ailleurs, le SYECO a appelé les acteurs politiques à sécuriser les enseignants, les élèves et les étudiants dans toutes les zones où persistent les conflits armés, les invitant à favoriser l’application de l’accord de la Saint Sylvestre résultant des discussions directes sous l’égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO).

Le SYECO rappelle que la perte du pouvoir d’achat à cause d’une dépréciation de 40% du Franc congolais face aux devises étrangères, appauvrissent les enseignants et par conséquent, cette situation pourrait hypothéquer la qualité de l’enseignement et la poursuite normale de l’année scolaire 2016-2017.ACP/FNG/Wet