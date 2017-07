Le symposium de la CAF démarre mercredi à Rabat

Rabat, 18 juillet 2017 (ACP).– Le symposium de la CAF (Confédération africaine de football) démarre mercredi en la salle de conférences Mohamed VI à Rabat, au Maroc, sous la direction des présidents de la CAF, Ahmad Ahmad, et de la FIFA (Fédération internationale de football association), Gianni Infantino.

Les travaux du symposium se tiennent pendant deux jours avec, à l’ordre du jour, huit thèmes qui seront approfondis dans les ateliers avant d’être présentés en plénière. Les thèmes à développer sont les suivants : La CAN (Coupe d’Afrique des nations), compétition et cahier des charges, Compétitions interclubs, Développement du football, Football des jeunes, Partenariat international, Communication et médias, Marketing, télévision et football ; Rôle et perspectives d’avenir.

L’ouverture du symposium sera présidée par le Roi Mohamed VI du Maroc. ACP/Mat/Kgd