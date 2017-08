Le système d’emballage sud africain du charbon exposé à la FIKIN

Kinshasa, 05 juillet 2017 (ACP).- La Fédération congolaise pour la santé et la sécurité alimentaire (FECOSSA), expose à la FIKIN édition 2017, le système d’emballage sud africain du charbon produit avec le bois de la République démocratique du Congo.

Ce système consiste à mettre dans des emballages en sachets durs violets, rouges ou noirs en vue de faciliter le transport de ce charbon par les consommateurs.

Ces emballages copiés de l’Afriques du Sud permettent aux consommateurs de ne pas salir l’environnement à l’achat ou encore la tenue qu’on dispose pendant qu’on achète ou on transporte ce produit. le responsable du stand de la FECOSSA , Emmanuel Ngoy Sope qui l’a annoncé, samedi a la FIKIN a fait savoir que l’objectif pour son’organisation est de faire la promotion de ce produit qui offre une source d’énergie à la population non seulement noire, mais aussi européenne, asiatique et américaines.

Selon M. Emmanuel NGOY SOPE, cette ONG lutte contre le réchauffement climatique et condamne le déboisement en désordre pratiqué par certains fabricants de charbons artisanaux qu’on trouve dans plusieurs pays africains créant ainsi le réchauffement climatique. L’ONG FECOSSA avait aussi pris part à la FIKIN édition de 2016. ACP/Fng/Bsg/May