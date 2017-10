Système et Tshangu se neutralisent (1-1)  à l’EPFKIN

Kinshasa, 06 oct. 2017 (ACP).- Le FC Système et JST Tshangu se sont neutralisés sur le score de 1-1, jeudi au stade Révérend Père Raphaël de la Kethulle, dans le cadre de la 3ème journée du championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN).

Abdallah de Système a été le premier à ouvrir le score à la 55ème, tandis que Mukwayamuna a obtenu l’égalisation pour JST Tshangu à la 78ème.

En première explication, l’OC Idimu et New Mwangaza se sont séparés dos-à-dos sur la note de 1-1, buts de Ntoya (24ème) pour New Mwangaza et de Mvuezolo (27ème) pour l’équipe adverse. ACP/Fng/Mat/Wet