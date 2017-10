Table ronde à Kinshasa sur l’évaluation du secteur privé de la santé

Kinshasa, 24 oct. 2017 (ACP).- Le ministre de la Santé, Oly Ilunga Kalenga, a présidé mardi à l’Hôtel Béatrice de Kinshasa, une table ronde tenue dans le cadre du lancement de l’évaluation du secteur privé de la santé en RDC, grâce à l’appui de la Banque mondiale et d’autres partenaires de la santé en RDC.

Selon le ministre de la Santé, cette évaluation converge vers le partage avec le représentant de la Banque mondiale après plusieurs discussions du souhait de voir dans l’horizon 2030,la République démocratique du Congo s’ériger en un véritable up-santé en Afrique avec une industrie médico-sanitaire et médico-pharmaceutique florissante.

La santé est un véritable secteur de l’économie nationale avec des acteurs privés, des acteurs publics et des acteurs de tout genre. Pourtant, ce qui a souvent prévalu dans le passé, c’est une opposition entre les acteurs privés et publics. Ces oppositions et les manques de concertation entre tous les acteurs qui opèrent dans le secteur de la santé ont abouti en partie à ce qu’on pourrait appeler un marché défaillant où les besoins de base de la population ne sont pas satisfaits, a indiqué le ministre Oly Ilunga Kalenga.

Ce gap, a-t-il dit, reste préoccupant, mais un dialogue doit être ouvert entre tous les partenaires en incorporant aussi le secteur privé dans la mise en œuvre des stratégies. « La vision qu’il faut avoir du secteur privé est celle qu’il est un partenaire de l’Etat dans la mise en œuvre de sa stratégie. Cette vision avait déjà été formalisée en 2002 dans le cadre du Vade-mecum sur le partenariat de la santé qui stipule que l’Etat a un rôle normatif, un rôle de régulateur et doit être le garant de la qualité des soins tandis que l’opérateur privé est autonome, mais doit exercer son art, son activité en respectant une série des règles », a souligné le ministre.

Par rapport à cette démarche, il y a des nouvelles attentes, notamment comprendre la structure du secteur privé et les dynamismes au sein du secteur privé de la santé, connaître le cadre de concertation qu’il faut créer entre les différents acteurs de secteur de la santé en vue de trouver des solutions et de combler le gap de besoins qui ne sont pas satisfaits.

L’autre attente, c’est d’évaluer la contribution du secteur de la santé à l’économie nationale afin de stimuler ultérieurement les investissements dans le secteur privé de la santé, sans oublier la place que l’innovation doit occuper pour donner des soins de qualité à la population qui a un faible pouvoir d’achat. « Nous ne devrons pas perdre de vue que l’objectif, c’est la couverture sanitaire universelle qui ne peut être soutenable s’il s’inscrit dans la logique économique, » a-t-il soutenu.

Nous espérons que l’évaluation du secteur de la santé qui nous réunit aujourd’hui jettera des bases d’un nouveau partenariat public-privé au bénéfice des populations congolaises », a déclaré par ailleurs le directeur des opérations de la Banque mondiale, Amhadou Moustapha Ndiaye.

Pour le directeur des opérations de la Banque mondiale, la Banque mondiale et les autres partenaires au développement appuient pleinement une meilleure intégration du secteur privé dans le développement et la mise en œuvre d’une stratégie d’amélioration des résultats sanitaires en RDC et souhaitent que l’évaluation du secteur privé de la santé soit la première étape d’un partenariat fructueux entre le secteur public et le secteur privé. Cela face à l’insuffisance des dépenses publiques de la santé pour couvrir les nombreux besoins, soit 6% du budget du gouvernement ou l’équivalent de 13 dollars par habitant.

Le rôle du gouvernement dans ce partenariat, a-t-il enfin indiqué, serait de créer l’environnement et les incitations qui encouragent l’investissement privé, de s’assurer que les services du secteur privé soient de bonne qualité et de créer la demande pour des biens d’intérêts public pouvant être produits et distribués par le secteur privé. ACP/Mat/Wet