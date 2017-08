Une table ronde de mobilisation des ressources pour la réforme de la recherche

Kinshasa, 03 août 2017(ACP).-Le ministre de la Recherche scientifique et technologie, Heva Muakasa, prévoit d’organiser une table ronde des partenaires techniques et financiers en vue de mobiliser les ressources susceptibles de soutenir la réforme dans ce secteur, », annonce un document remis jeudi à l’ACP.

.« Ces ressources doivent soutenir la finalisation et la validation du document de politique scientifique national et du développement technologique en RDC », précise qui ajoute qu’il sera aussi question de la sensibilisation aux objectifs du développement durable (ODD) et leurs alignements sur les documents de politique nationale, de la rénovation du cadre institutionnel et juridique, de l’amélioration de la coordination et de la synergie entre les secteurs public, privé et de la recherche universitaire.

Le ministre souhaite que le plan national stratégique du développement (PNSD) soit pris en compte dans le document de politique scientifique national. ACP/FNG/YWM/Kayu/KGD