Une Table ronde relative à l’évaluation du secteur privé de la santé en RDC mardi à Kinshasa

Kinshasa, 23 Oct. 2017 (ACP).- Le ministère de la santé organise mardi 24 courant à Kinshasa, une table ronde dans le cadre du lancement des travaux d’évaluation du secteur privé de la santé en République démocratique du Congo, a appris l’ACP lundi de ce ministère.

Cette table ronde dont la durée des travaux n’est pas précisée constituera une occasion de baliser de nouvelles pistes de renforcement de la collaboration durable entre les secteurs public et privé de la santé en RDC. Elle permettra aussi de valider la méthodologie et l’état des lieux de l’évaluation du secteur privé de la santé en RDC auprès des parties prenantes dans le secteur.

Une soixantaine de participants comprenant les représentants du gouvernement, du secteur privé de la santé (commercial, confessionnel et à but non lucratif), de la société civile ainsi que les partenaires techniques et financiers sont attendus à cette rencontre. ACP/YWM/Kayu/JGD