Le tableau peu reluisant du Nord-Kivu en 2016 interpelle tous les Congolais, selon Julien Paluku.

Goma, 30 déc. 2016 (ACP).- Le gouverneur de province du Nord-Kivu, Julien Paluku a, dans une conférence de presse clôturant l’année 2016, intrepellé toutes les couches sociopolitiques au vue de la situation peu reluisante qui a caractérisé cette province au cours de l’année 2016.

Il s’agit d’une autopsie générale centrée sur la situation sécuritaire, politique et économique ayant prévalue dans sa juridiction durant l’année finissante. A cet effet, le Chef de l’Exécutif au Nord-Kivu a fustigé la résurgence des groupes armés, pour la plupart, œuvre d’ « une certaine classe d’opportunistes ».

« Contrairement aux années précédentes, nous avons connu une année 2016 pas du tout rose », a rappelé Julien Paluku faisant allusion aux tueries ignobles enregistrées dans le territoire de Beni (Eringeti, Mayi-Moya), à Bwalanda-Nyanzale dans le Bwito-Rutshuru, à Luhanga au Sud de Lubero, sans omettre la reconstitution des groupes armés en plus de l’attaque ce jour même de la cité de Kirumba.

Des faits pour lesquels il a appelé ses administrés à se désolidariser d’avec définitivement d’avec les politiciens ayant pris gout de rebondir sur les bilans macabres.

Il a ainsi avisé que « tout ce tableau sombre et noir nous interpelle » et doit susciter dans le chef de tout un chacun le sens du patriotisme, avant d’en appeler à une introspection au cours de l’année 2017 en vue de savoir les causes profondes de cette situation qui a freiné l’élan de reconstruction du Nord-Kivu.

Abordant la question de l’heure marquée par les discutions entre les signataires de l’Accord de la Cité de l’Union africaine et les membres du Rassemblement, le Gouverneur Julien Paluku a encouragé la Conférence des Évêques du Congo (CENCO).

Le respect de la Constitution dans toutes ses dispositions, le cap vers les élections dispensées de tout germe de conflit et l’alternance au pouvoir voulue par toutes les parties comptent parmi les orientations notables envisagées par le Gouverneur Julien Paluku, avant de mettre en garde contre « les prophètes de la destruction »et de recommander aux professionnels des médias une orientation positive de l’opinion, à travers une information constructive. ACP/Mat/Wet