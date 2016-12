Tanganyika /Assemblée provinciale : le budget exercice 2017 revu à la hausse  (78 milliards de FC)

Kalemie, 30 Déc. 2016 (ACP).- Le budget annuel 2017 de la province du Tanganyika qui était de 74 milliards de francs congolais a été revu à la hausse par l’Assemblée provinciale et ramené à 78 milliards cent quatre millions six cent mille francs congolais en recettes comme en dépenses après son examen par la commission économique et financière.

Le gouverneur du Tanganyika, M. Richard Ngoy Kitangala, s’est déclaré satisfait de l’adoption de ce budget par l’organe délibérant lors de la plénière dirigée vendredi par l’honorable Bénoit Mbayo Yahenga, président de l’Assemblée provinciale du Tanganyika. Les axes principaux pour générer les recettes ainsi que différentes dépenses allouées pour le développement de cette province du Tanganyika ont été présentées par le gouverneur Richard Ngoy Kitangala.

Celui-ci a pris en compte des recommandations de l’Assemblée provinciale pour revoir à la hausse le budget exercice 2017 de sa province. ACP/Mat/Wet