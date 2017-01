Tanganyika : Baisse sensible de production annuelle des recettes de la Sonas en 2016

Kalemie,06 Janv. 2017 (ACP).– La production annuelle des recettes (cent cinquante mille dollars américains) de l’agence de la Sonas à Kalemie en 2016, dans la province du Tanganyika, sont en deçà des assignations proposées par la Direction Générale de cette entreprise (quatre cent cinquante mille dollars américains) a indiqué M. Musangu, chef d’agence de cette société à Kalemie, au cours d’un entretien vendredi avec la presse.

Il a précisé que cette contre-performance est due au manque de culture d’assurance dans le chef de plusieurs assujettis et à la non-organisation de la campagne de recouvrement forcé auprès des débiteurs de la SONAS. Plus de 90 % d’engins et véhicules en circulation dans cette province n’ont pas une police d’assurance automobile, a-t-il signalé.

En outre, il existe des immeubles en construction dont les propriétaires ne souscrivent pas à la police d’assurance tout risque et l’assurance incendie, a-t-il déploré.ACP/Mat/Kgd