Le Tanganyika déclaré province sans flèche

Kinshasa, 24 Fév. 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, a déclaré jeudi à Kalemie, « Tanganyika province sans flèche », dans son mot de clôture du Forum sur la paix entre les communautés bantous et pygmées dans cette province issue de l’ex-Katanga démembrée.

Emmanuel Shadary qui représentait le Chef de l’Etat à ces assises a procédé, à l’issue de son discours, à l’incinération symbolique des flèches empoisonnées souvent utilisées par les pygmées contre les bantous, avant de planter l’arbre de la paix et d’assister à la cérémonie de réconciliation marquée par un pas de danse entre les représentants des pygmées et des bantous.

Auparavant, les participants à ce forum avaient auditionné les rapports des sept commissions mises sur pied, chargées chacune d’analyser les revendications des uns et des autres exprimées à travers différents cahiers de charge. Les sept commissions ont planché sur les causes immédiates et lointaines ainsi que les divers éléments déclencheurs de ce conflit intercommunautaire, avant d’envisager des pistes de solution sur le plan légal.

Il s’agit notamment des revendications des pygmées relatives à la possession de leurs propres terres, à leur accession à des postes de responsabilité et à la pratique du mariage mixte. Quant aux bantous, leurs plaintes ont porté sur l’agression perpétuelle dont ils se disent souvent victimes de la part des pygmées.

Ces revendications, selon le rapport final, devraient s’inscrire dans le cadre des prescrits de l’arsenal juridique de la RDC. La clôture de ce forum a eu lieu dans une ambiance festive d’amour et de fraternité entre ces peuples à la satisfaction des participants tant nationaux qu’étrangers. ACP/FNG/Kgd