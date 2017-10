Tanganyika : organisation d’un atelier de formation pour la lutte contre les violences sexuelles dans les milieux scolaires

Kalemie, 11 Oct. 2017 (ACP).- Un atelier pour la lutte contre les violences sexuelles dans les milieux scolaires à Kalemie, a été organisé mardi par l’Association de promotion et de Défense des droits de la femme et de l’enfant (ONG locale termitière) à son siège au quartier Kataki avec la participation de quelques responsables et élèves des écoles primaires et secondaires de la place, les OPJ de la PNC, à Kalemie, chef-lieu de la province de Tanganyika.

Cet atelier animé par le parquet de grande instance de Kalemie a été ouvert par M. Alphonse Denga, un cadre du ministère provincial du Genre, famille et enfant de Tanganyika et M. Asani de l’ONG termitière.

Selon M. Asani, l’organisation de cet atelier de renforcement de capacité entre dans le cadre de la lutte que son ONG mène pour que les jeunes filles, élèves apprennent à dénoncer les genres de violence dont elles sont victimes dans plusieurs écoles primaires comme secondaires de la part de leurs enseignants.

Le facilitateur de cet atelier, M. Pierre Mende, substitut du procureur de la république du parquet de grande instance de Kalemie, a, dans son intervention, indiqué qu’il n’y a pas d’excuse en matière de violence sexuelle, le couple doit être sévèrement puni selon la loi.

De son côté, M. Denga, a souligné que cet atelier avait comme but de mettre en garde tous les enseignants qui utilisent les élèves filles à des fins sexuelles.

Il a demandé aux officiers de la PNC qui ont participé à cet atelier de répercuter les connaissances reçues à leurs éléments respectifs afin de poursuivre tout celui ou celle qui commettra une infraction de violence sexuelle vis-à-vis d’élèves et le déférer devant la justice. ACP/Yhm/Fng/Bsg/May