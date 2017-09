Tangayika : des avocats et défenseurs judiciaires formés à Kalemie

Kinshasa, 13 sept. 2017 (ACP).- Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme (BCNUDH) a organisé du 12 au 13 sept à Kalemie, dans la province du Tanganyika, une formation à l’intention des avocats, défenseurs judiciaires et ONG, dans le cadre de renforcement des compétences de ces acteurs dans la protection, des victimes et témoins en justice pénale.

L’information a été livrée mercredi par la porte-parole des Nations Unies, Fabienne Pompey, au cours de la conférence de presse hebdomadaire, indiquant que l’objectif de cette formation est de renforcer les compétences de ces acteurs en matière de pratique professionnelle et de stratégie d’action dans la protection, des victimes et témoins en justice pénale ainsi que de favoriser un échange d’expériences entre avocats et les membres de la société civiles chargés d’assister ou de représenter des victimes de violations graves des droits humains et des crimes internationaux et des violences sexuelles.

Elle a également fait savoir qu’une autre formation destinée aux autorités judiciaires et militaires FARDC sur le rôle et les bonnes pratiques dans la protection des victimes, des témoins et du personnel judiciaire en matière des violences sexuelles dans les zones de conflit armé s’est tenu, du 14 au 15 septembre2017 toujours à Kalemie.

Mme Pompey a aussi fait remarquer que la section des affaires civiles a tenu le 12 septembre toujours dans la même ville, la 6ème réunion mensuelle stratégique avec des acteurs de la société civile de Kalemie. La rencontre a porté entre autres, sur la manière dont la société civile pourrait soutenir et intégrer les jeunes dans leurs activités spécifiquement en matière d’éducation, de conflits intercommunautaires, de violence sexuelle et du processus électoral.

Le 15 septembre, la section des affaires civiles de Kalemie en collaboration avec la section de l’information publique, animera un point de presse sur les mécanismes de protection des civils et la gestion des conflits, signale-t-on.

Plus de 3000 ménages déplacés sans abris

Plus de 3000 ménages déplacés qui vivaient dans le site spontané de Kalonda, dans la province du Tanganyika, depuis février 2017, sont actuellement sans abris suite à un incendie accidentel survenu le 9 septembre dernier, a aussi affirmé mercredi, Mme Florence Marshall, lors De cette conférence de presse.

Elle a précisé que deux personnes ont trouvé la mort au cours de cet incendie et deux autres ont succombé plus tard à l’hôpital. Selon des sources locales, 23 autres personnes souffrant de graves brulures ont été transférées à l’hôpital général de référence de Kalemie.

Les installations érigées dans ce site dans le cadre des activités d’assistance en santé ont également été détruites par le feu, a-t-elle dit, avant d’ajouter que cet incendie marque le troisième de ce même site depuis sa création en février 2017, Kalonda abritait près de 4.950 ménages déplacés.

Depuis le mois d’avril, a dit Mme Marshall, au moins cinq sites spontanés de Kalemie ont connu des incendies (Katanika, Moni, Lukwangulo, Kalonda, Kaseke et Kabubili). Une mission d’évaluation conjointe des besoins humanitaires regroupant des autorités provinciales et acteurs humanitaires a été organisé ce 11 septembre. La mission a déterminé que les familles affectées avaient besoin d’abris, de vivres et d’articles ménagers. ACP/Fng/May