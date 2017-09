Le tartre, le saignement, la mobilité dentaire, sont des manifestations des parodontophaties, selon un dentiste

Kinshasa, 28 septembre 2017 (ACP) Le tartre (des couches jaunes interposées entre la dent et la gencive), le saignement, l’inflammation, la mobilité dentaire (déséquilibre des dents), l’halitose (mauvaise haleine) et le changement de coloration des dents, sont des manifestations des parodontophaties.

Le chirurgien dentiste, Guylhem Bazeboso, du centre hospitalier de référence de « Camp Kabila », situé dans la commune de Lemba, l’a expliqué au cours d’un entretien avec l’ACP.

Pour Bazeboso, les parodontophaties se révèlent comme une maladie dentaire outre que la carie dentaire, causées par l’alcool, le tabac, le manque de vitamine C et A et la fréquence des bactéries parodontopathogenes qui prennent l’ascendance sur l’immunité.

Il les a définies comme l’ensemble des pathologies qui touchent ou recouvrent les tissus dentaires, notamment les gencives, le cément, la desmodonte et l’os alvéolaire.

Parlant de son expérience de dentiste, Dr Bazeboso a indiqué que faute d’études à sa possession, il est difficile d’établir le pourcentage des gens qui souffrent des parodontophaties et ceux qui se plaignent de la carie dont la douleur est forte plus prononcée que celle éprouvée dans le cas des parodontophaties.

Il a recommandé une bonne technique et la fréquence de brossage, une habitude alimentaire équilibrée, la culture de consulter tous les six mois les dentistes pour le chuck-up, de réduire l’alcool et le tabac. ACP/Kayu/KGD