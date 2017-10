Le TAS confirme la requête du Burkina Faso contestant la décision de la FIFA

Kinshasa, 10 Oct. 2017 (ACP).- Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé la requête du Burkina Faso contestant la décision de la Fédération internationale de football association (FIFA) de faire

rejouer le match Afrique du Sud-Sénégal des éliminatoires, zone Afrique, de la Coupe du monde-Russie 2018. «Il y a eu un appel de la Fédération du Burkina il y a quelques jours pour contester la décision de la FIFA de faire rejouer le match Afrique du Sud – Sénégal», a fait savoir un porte-parole du TAS à

l’AFP. «Le calendrier de la procédure est actuellement en train d’être établi. Aucune décision ne tombera cette semaine dans cette affaire», a-t-il ajouté.

La Fédération burkinabè (FBF), s’estimant lésée par la décision de la FIFA de faire rejouer le match éliminatoire du Mondial 2018 entre l’Afrique du Sud et le Sénégal, a annoncé avoir saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) le 18 septembre dernier. L’instance de Lausanne a confirmé avoir reçu la plainte des Etalons. Le Burkina Faso, 3ème de la dernière CAN, est toujours en vie dans ces éliminatoires mais il n’a plus son destin en main.

Le Ghana saisit la FIFA sur l’arbitrage de son match en Ouganda

La Fédération ghanéenne de football (GFA) a déposé une réclamation auprès de la Fédération internationale de football association (FIFA) concernant l’arbitrage de son match en Ouganda, dans le groupe E des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

L’arbitre «Mr Bennett et ses assistants ont refusé un but valable au Ghana à la 93ème minute»

ainsi qu’un «penalty un peu plus tôt en seconde période», ont estimé les Ghanéens dans un communiqué. «La GFA demande avec respect à la FIFA d’envisager la possibilité de rejouer» cette rencontre terminée sur un score nul (0-0). ACP/Fng/Mat/Fmb