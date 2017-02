Tata  motors disposé à  ouvrir d’autres garages dans la province du Haut Katanga

Lubumbashi, 19 Fév. 2017 (ACP).- Une délégation de la société Tata venue de l’Inde conduite par M. Meenu, son directeur, a fait part samedi au gouverneur du Haut Katanga, Jean Claude Kazembe Musonda, de l’ouverture prochaines d’autres garages automobiles Tata a travers la province afin de mieux servir les clients.

A cette occasion, il a souligné l’engagement de son entreprise d’accompagner le gouvernement provincial du Haut Katanga dans les efforts pour le développement de la province notamment en payant les différentes taxes de l’État et en créant de l’emploi pour des citoyens congolais.

Le gouverneur de la province a salué cette bonne collaboration qui existe entre son gouvernement et la société Tata spécialisé dans la vente et la réparation des véhicules et des véhicules de marque Tata.ACP/FNG/Kgd