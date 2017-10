Les Tchèques ont recommencé à voter samedi, au deuxième tour et dernier jour des législatives

Kinshasa, 21 Oct. 2017 (ACP).- Les Tchèques ont recommencé à voter samedi, au deuxième et dernier jour des législatives, censées apporter la victoire au milliardaire Andrej Babis mais qui risquent aussi d’ouvrir une période d’incertitude, ont indiqué plusieurs médias internationaux.

Quelques sources ont fait remarquer que le mouvement populiste ANO (« Oui ») du « Trump tchèque » devrait recueillir entre 25% et 30% des suffrages, selon les sondages, et son chef a promis à son pays une « nouvelle étape ».

Mais, avec neuf partis qui pourraient franchir le seuil d’éligibilité de 5% et se partager les sièges restants, la configuration de la future coalition que M. Babis sera probablement chargé de mettre en place est impossible à prévoir. D’autant que si certains partis politiques ont laissé entendre qu’ils pourraient former une coalition avec l’ANO, ce serait à la condition que son fondateur et dirigeant charismatique ne soit pas Premier ministre.

Une condition que le « Trump tchèque » n’a nullement l’intention d’accepter. Il peut compter sur l’appui du président Milos Zeman qui devra d’abord charger le vainqueur des élections d’engager des pourparlers de coalition, puis désigner le chef du futur gouvernement.

Le milliardaire controversé a réitéré à la veille du vote son hostilité à l’accueil des migrants et à la zone euro, sans pour autant prôner la sortie de l’UE. Membre de l’Union européenne depuis 2004, la République tchèque a conservé sa monnaie nationale, la couronne.

Le principal rival de M. Babis, le ministre pro-européen des Affaires étrangères Lubomir Zaoralek, tête de liste du parti social-démocrate CSSD, a souhaité vendredi à Ostrava (est) que le futur gouvernement « fasse tout pour que la République tchèque ne se retrouve pas à la périphérie » de l’UE. ACP/BSG/JGD