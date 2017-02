Tenue du 20 au 24 février de l’atelier national sur l’élaboration de la cartographie des entreprises industrielles

Kinshasa, 16 fév 2017 (ACP).– Le ministère de l’Industrie organise du 20 au 24 février prochain, un atelier national sur le l’ élaboration du répertoire et de la cartographie des entreprises industrielles de la République démocratique du Congo, a appris l’ACP jeudi au cabine du ministre.

Placé sous le haut patronage du Chef de l’Etat, cet atelier a pour objectif, d’élaborer le répertoire et la cartographie des entreprises industrielles de la RDC , de faire un état de lieux des industries existantes, de d’identifier les industries par secteur et province et les opportunités d’investissement qu’offrent les provinces sur l’ écologies industrielles en tenant compte d’ infrastructures de base, les ressources naturelles, le relief et l’hydrographie qu’ offrent chaque provinces .

Regrouper tous les ministres provinciaux de l’Industrie et les chefs de division de chaque province, ces travaux permettront de réglementer le secteur industriel de la RDC, précise la source. ACP/Kayu/May