Tenue à Bandundu d’un symposium sur la paix

Bandundu, 24 janv. 2017 (ACP).- Un symposium axé sur la paix a été organisé le week-end dernier, dans la salle polyvalente du Bild-Hotel, dans Ville de Bandundu, Province du Kwilu, par la communauté musulmane Ahmadiyya du Congo (COMACO), en présence des notabilités locales, a appris mardi l’ACP.

Ce symposium destiné aux membres du Gouvernement provincial et de l’Assemblée, de la Société Civile et des Chefs des Divisions Provinciales ainsi que des responsables des confessions religieuses de la place, s’est inscrit dans le cadre de la conférence interreligieuse visant le rapprochement des fidèles de diverses religions, pour une paix durable en RDC et particulièrement dans la province du Kwilu, a affirmé le missionnaire en chef de cette communauté et représentant légal en RDC, Amir Djama’at Sahib.

Différents exposés présentés notamment par les représentants des autorités politico administratives et des confessions religieuses ont porté notamment sur la dignité, la justice, l’amour, la tolérance, le pardon, et le retour à la paix durable dans la société congolaise. Une cinquantaine d’invités ont pris part à cette cérémonie. ACP/Mat/JGD/Fmb