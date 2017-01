Tenue à Goma de l’atelier des chefs des services de sécurité et de renseignements des pays membres de la CIRGL.

Goma, 25 janv. 2017 (ACP).- La ville de Goma abrite, ce mercredi 25 janvier, les travaux de l’atelier d’échanges des chefs des services et directeurs généraux des services de sécurité et de renseignements de 12 pays membres de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), dans les perspectives de rendre plus actif le Centre conjoint de fusion des renseignements, une structure d’échanges d’informations à caractère sécuritaire entre les États membres de cet ensemble sous régional.

Ces assises présidées par le chef des Services de renseignements angolais et qui font suite au récent sommet des Chefs d’Etat de la CIRGL tenu le 26 novembre à Luanda en Angola, ont été bien accueillies par le gouverneur de la province du Nord-Kivu, Julien Paluku pour qui, au vu des tensions observées dans cette partie de la RDC, des mesures appropriées vont certainement en découler pour asseoir la cohésion et la stabilisation dans la sous-région.

« Plus forts sont et seront nos services, mieux se soutiendront nos Etats respectifs en vu de relever les défis de la stabilité et du développement », a assuré le chefs des Services de renseignements de la RDC avant de rassurer ses pairs des avancées considérables sur le plan politique grâce à l’esprit d’ouverture du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange.

Kalev Mutond faisait là allusion à l’Accord politique de la cité de l’Union Africaine du 18 octobre 2016 avec une mention spéciale sur le cheminement du dialogue en cours d’être conclu au centre interdiocésain de Kinshasa sous la médiation des Évêques membres de la Conférence nationale des Évêques du Congo (CENCO).

Toutes ces initiatives constituent la volonté du Chef de l’Etat a asseoir un climat apaisé au Congo, a-t-il assuré comme pour couper court à certaines langues qui ont prédits.

En introduction, l’Administrateur général de l’Agence national des Renseignements, Kalev Mutond a, dans son allocution, salué la volonté des Chefs d’Etats des pays membres de la CIRGL pour la volonté de concentrer les efforts en vue d’une sécurité sous-régionale, gage, a-t-il indiqué, pour une stabilité et d’un développement bénéfiques aux populations des pays respectifs.

« Je suis heureux que la CIRGL ait choisi la ville de Goma pour abriter ces travaux et l’espoir est permis de voir les parties prenantes adopter les résolutions dans les sens renforcer la cohésion et la stabilité », s’est réjoui le gouverneur de la province du Nord-Kivu qui faisait allusion aux récentes menaces de déstabilisation de sa province par des éléments de l’Ex-M23 à partir du Rwanda et de l’Ouganda.

Il a formulé le vœu de voir la conscience être prise par rapport à l’insurrection et/ou en gestation afin que les tensions observées soient étouffées avant le temps dans la sous-région. ACP/ZNG/Wet