Tenue à Kinshasa d’une conférence sur les questions du genre en RDC

Kinshasa, 14 Fév. 2017 (ACP).- Le Consortium de recherche sur les moyens de subsistance (SLRC) organise mercredi à Kinshasa une conférence de partage des résultats et des conclusions des recherches académiques et des opportunités d’interviewer des chercheurs (doctorants) sur les implications des politiques et des pratiques du développement.

Cette activité se focalise sur les aspects du genre, de gouvernance, des moyens de subsistance, d’accès aux services de base avec une attention spéciale sur le secteur de santé, indique un communiqué de cette structure parvenu mardi à l’ACP.

Cette structure souligne que les questions sont abordées dans le cadre du CREGED (Centre de recherche et d’expertise en genre et développement) initié à l’Institut supérieur de développement rural (ISDR)/Bukavu et sur d’autres expériences de la RDC. ACP/Fng/Fmb