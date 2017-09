Tenue à New York d‘une réunion sur la désindexation de la RDC de la liste de viols

Kinshasa, 18 Sept. 2017 (ACP).- La ministre du Genre, enfant et famille, Chantal Safou Lopusa, effectue depuis le week end le déplacement de New York, aux USA, pour participer à une réunion de haut niveau consacrée à la «matérialisation de la désindexation éventuelle de la RDC» de la liste des pays indexés pour viols.

La ministre saisira cette opportunité pour présenter les avancées enregistrées par le pays dans ce domaine et solliciter un partenariat et un accompagnement pour lutter contre ce phénomène.

La RDC à la 61ème conférence de l’AIEA à Vienne

Pour sa part, le ministre de la Recherche scientifique, Heva Muakasa, s’est envolé dimanche pour Vienne, en Autriche, pour participer à la 61ème conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Il mettra à profit son séjour pour échanger et partager des expériences avec ses homologues dans ce domaine intéressant la RDC, pays riche en minerais.

La RDC à un séminaire des pays en voie de développement à Changsa (Chine)

De son coté, le vice-ministre de l’Agriculture, Noël Botakile, a quitté Kinshasa dimanche pour Changsa, en Chine, pour prendre part à un séminaire organisé par le gouvernement de ce pays sur la sécurité alimentaire dans les pays en voie de développement.

Cette rencontre intéresse au plus haut point la RDC qui devra en profiter pour sensibiliser les partenaires pour des investissements dans le secteur de l’agriculture d’autant plus que le pays possède des étendues de terres arables les plus denses d’Afrique. ACP/Fng/Ywm/Kayu/JGD