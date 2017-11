Tenue du cinquième sommet Afrique-Europe à Abidjan

Kinshasa, 29 Nov. 2017 (FAAPA/ACP).- Le cinquième sommet Union africaine-Union européenne, placé sous le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable » s’est ouvert mercredi à Abidjan, en Côte d’Ivoire, a rapporté une dépêche de l’Agence ivoirienne de presse reprise par la FAAPA.

Selon la même source, cette rencontre d’une durée de 48 heures, accueillera plusieurs milliers de personnalités au nombre desquelles 83 chefs d’Etat et de gouvernement issus de 55 pays d’Afrique et 28 d’Europe. Si la question des jeunes africains et européens occupera une grande place dans les débats au cours de ce rendez-vous, figurent les problèmes de sécurité des Etats, de migration illégale avec son corollaire de milliers de morts en mer, mais aussi de commerce d’esclaves en Libye.

Par ailleurs, la question de gouvernance avec un nouveau partenariat entre les deux continents dans les années à venir va également occuper une grande place dans les échanges entre les chefs d’Etat et de gouvernement réunis autour du président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l’Union africaine (UA), le président hôte, le président Alassane Ouattara, et la Chancelière allemande, Angela Merkel, et le Président français, Emmanuel Macron.

Lors d’un échange avec la presse par vidéoconférence, des fonctionnaires de l’UE ont annoncé la mise en place d’une enveloppe de quelque 44 millions de d’Euros dans le cadre d’un plan d’investissement en vue du renforcement de la coopération dans des domaines d’intérêt commun et sur la base d’interactions politiques communes en améliorant le climat d’investissement sur les deux continents.

Ce plan vise également à donner corps à un partenariat axé sur les personnes en renforçant les échanges entre les populations et entre entreprises et en renforçant la coopération avec les autorités locales, le secteur privé et la société civile, ont-ils souligné. Selon eux, la politique extérieure de l’Union européenne et l’Agenda 2063 de l’Union africaine épousent la convergence de vue en faveur des deux continents. ACP/BSG/Wet