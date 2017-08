Tenue de la première réunion du cadre de concertation au sein du ministère du travail

Kinshasa, 03 aout 2017 (ACP) – La philosophie du Cadre de concertation, de planification, de suivi et d’évaluation du ministère de l’Emploi, travail et prévoyance sociale a été examinée jeudi au cours de la première réunion de cet organe technique présidée par le ministre d’Etat en charge du secteur, Lambert Matuku Memas, avec les responsables de différents services et entreprises sous sa tutelle.

Le ministre a indiqué à la presse que ce cadre permanent, considéré comme organe suprême de gestion de son ministère, sera le lieu autour duquel des réunions se tiendront à intervalle régulier, pour le fonctionnement harmonieux du ministère. Grâce à une méthodologie participative, les informations seront partagées dans la perspective de mettre un terme au dysfonctionnement décrié, a-t-il ajouté.

Pour la secrétaire générale à l’Emploi et au travail, Angélique Inzum Okomba, les parties concernées par cette structure partageront des informations pour éviter de travailler en vase clos, notamment en ce qui concerne le recouvrement des créances dues à l’INSS, à l’INPP, à l’ONEM et aux administrations du ministère, ainsi que la collaboration entre les entreprises et services sous-tutelle dans l’intérêt des travailleurs. Cette synergie de travail devrait aussi permettre une relecture des textes constitutifs des différentes entreprises et services, pour corriger la duplication des missions dévolues à ces services.

Le Cadre de concertation été mis en place en juillet dernier, au terme d’une série de rencontres organisées par le ministre d’Etat Lambert Matuku avec les responsables des structures du ministère (Inspection générale du travail, l’INSS, l’INPP et l’ONEM), rappelle-t-on. ACP/FNG/YWM/Kayu/KGD