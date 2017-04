Tenue prochaine à Bruxelles de l’atelier sur le développement du tourisme

Lubumbashi, 08 Avril 2017 (ACP).- Le vice-gouverneur du Haut Katanga, Mme Bijou Mushitu Kat a été informée de la tenue prochaine d’un atelier sur le développement du tourisme en RDC et au Congo Brazzaville, au cours d’une audience qu’elle a accordée vendredi dans son cabinet de travail à M. Jérôme Roux, conseiller économique et commercial à l’ambassade de Belgique à Kinshasa.

L’hôte de l’autorité provinciale a indiqué à la presse que cet atelier sera marqué par la signature de contrats de différents projets de développement du secteur du tourisme sur le plan de logement et autres. Il sera également question de la conservation et de la protection des léopards noirs et du rhinocéros du Haut Katanga.

Une forte délégation des opérateurs touristiques du Haut Katanga participeront à cet atelier afin de présenter les différents projets de développement de ce secteur. Le vice-gouverneur du Haut Katanga a salué cette initiative combien louable qui vise le développement du tourisme. Cette délégation était conduite auprès du vice-gouverneur du haut Katanga par le commissaire en charge des questions touristiques, M. Serge Konde. ACP/Zng/JGD