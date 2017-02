Tenue prochaine à Kalemie de la conférence internationale sur le pétrole et le gaz du lac Tanganyika

Lubumbashi, 15 Fév. 2017 (ACP).- Le vice-gouverneur du Haut Katanga, Mme Bijou Mushitu Kat a été informée, mercredi à Lubumbashi, de la tenue prochaine à Kalemie de la Conférence internationale du pétrole et du gaz des lacs Tanganyika, Moero, Upemba qui va réunir la RDC, le Burundi, la Zambie et la Tanzanie.

Cette nouvelle lui a été annoncée par le ministre des Hydrocarbures, Aimé Ngoi Mukena qui était accompagné de son homologue de la Zambie, M. Chris B. Yaluma.

Le ministre des Hydrocarbures a indiqué à la sortie de l’entretien à la presse que cette réunion a pour objectif d’examiner et d’explorer les potentialités que regorgent ces lacs en qualité et en quantité de pétrole et gaz afin de les exploiter pour l’intérêt général de nos quatre pays.

Le vice-gouverneur du Haut Katanga a salué cette initiative combien louable qui vise à mettre ensemble les efforts pour le développement de ces pays respectifs.

Pour sa part, le ministre zambien a félicité son homologue de la RDC pour l’organisation de cette conférence internationale qui cherche les voies et moyens pour exploiter les richesses pétrolières des lacs au profit des populations desdits pays.

Ce projet va contribuer à créer de l’emploi, à l’amélioration de l’économie et au bien-être de la population des quatre pays, a-t-il souligné. ACP/FNG/ZNG/Wet