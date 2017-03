Tenue prochaine à Kinshasa de la 1ère conférence nationale sur la drépanocytose : état de lieu de la drépanocytose au Congo

Kinshasa, 24 mars(ACP) 2017.- La plateforme de la Société Civile congolaise en lutte contre la drépanocytose organise en huit sessions, du 30 mars au 1er avril prochain, au Centre culturel Boboto dans la commune de la Gombe à Kinshasa, la 1ère conférence sur cette maladie : son état de lieu au Congo.

Un communiqué de la plateforme parvenu vendredi à l’ACP indique que des professeurs d’université, des chercheurs et des médecins développeront la première journée à la 1ère session des exposés axés sur la drépanocytose et santé, les aspects fondamentaux de la drépanocytose : histoire, physiologie, épidémiologie et génétique de la drépanocytose.

La deuxième session portera sur les techniques de diagnostic de la drépanocytose et le dépistage néonatal tandis que la troisième session sera faite des communications libres. Au cours de cette journée, le ministre de la Santé publique procédera au lancement du dépistage volontaire de la drépanocytose, qui se poursuivra jusqu’à la fin. Le deuxième jour sera consacré à la quatrième session qui portera sur les aspects cliniques et thérapeutiques sous la supervision des Professeurs Docteurs Mashako Léonard et Lepira François.

Les aspects socioculturels et psychologiques de la drépanocytose seront abordés à la 5ème session sous la supervision des professeurs Kamanga et Mukau ainsi que des exposés notamment sur les associations de lutte contre la drépanocytose et les témoignages des patients. La sixième session traitera de la drépanocytose et infection, la 7ème sur la transfusion et drépanocytose tandis que la 8ème session sera axée sur les recherches fondamentales et traitement.

La cérémonie de clôture interviendra le 01 avril au Centre Wallonie Bruxelles avec la remise des attestations aux participants et des trophées aux scientifiques. Le groupe Arbre d’Afrique agrémentera les journées avant le début des sessions par des chants ou de saynètes sur la drépanocytose. ACP/FNG/Kayu/KGD