Tenue prochaine à Kinshasa de la 4ème Table ronde multi-acteurs sur la foresterie communautaire

Kinshasa, 29 Juillet 2017 (ACP).- Le Centre d’appui à la gestion durable des forêts tropicales (CAGDFT) tiendra, du 10 au 11 août prochain à Kinshasa, la 4ème Table ronde multi-acteurs sur la foresterie communautaire (TRMAFC) pour permettre aux participants de valider la version finale de la Stratégie nationale relative à la foresterie communautaire (SNFC), a annoncé samedi à l’ACP, le chargé des projets de cette structure, Victor Kangela.

Selon la source, une synthèse de ce document a été présentée pour son appropriation par le ministère de l’Environnement et du Développement durable par le biais de la direction de la gestion forestière comme document technique normatif de mise en œuvre de la foresterie communautaire (FC) en RDC à travers sa division de foresterie communautaire (DFC) s’occupant de l’administration, du suivi et de la coordination de ce processus.

La 4ème TRMAFC sera mise à profit pour soumettre aux participants la version de la SNFC améliorée et son plan d’action de la période expérimentale pour leur validation finale en plénière en vue de sa soumission au ministère de tutelle.

Les mêmes assises analyseront les contraintes, les menaces et les risques dans la mise en œuvre de la phase expérimentale de la foresterie communautaire en RDC et partageront les informations sur le développement des initiatives sur le terrain et à l’accès aux outils de mise en œuvre de la FC.

La table ronde multi-acteurs sur la foresterie communautaire est un cadre de concertation mis en place depuis 2015, en vue de promouvoir le dialogue et la concertation entre les parties prenantes à travers une coordination des actions visant la mise en œuvre progressive et expérimentale du processus de foresterie communautaire en RDC. ACP/YWM/JGD