Tenue prochaine d’une conférence sur l’agriculture à Kolwezi

Kolwezi, 13 Fév. 2017 (ACP).- M. Richard Muyej Mangez Mans, gouverneur du Lualaba, a annoncé jeudi à Kolwezi, la tenue au mois de Mars prochain d’une conférence sur l’agriculture lors d’un entretien avec une délégation des étudiants de l’Université de Kolwezi et ceux des instituts d’enseignement supérieur établis dans cette ville.

Cette conférence, a dit l’autorité provinciale, aura pour objectif d’analyser la situation économique du Lualaba et de chercher les voies et moyens pour développer et relancer l’agriculture dans sa juridiction. Richard Muyej Mangez Mans a eu aussi l’occasion d’expliquer à ses interlocuteurs les efforts du gouvernement provincial dans le cadre de l’amélioration des conditions sociales de la population et surtout de la lutte contre la hausse de prix de farine de maïs et la carence de maïs à Kolwezi.

Le chef de l’exécutif provincial a invité les étudiants au calme et à la patience, car, a-t-il indiqué, la situation de hausse de prix de farine de maïs est passagère. Le gouverneur Richard Muyej s’est entretenu ensuite avec une délégation des creuseurs d’exploitation artisanale des minerais à qui il a transmis le même message. ACP/FNG/Kayu/May