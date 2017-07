Terrorisme à Kinshasa : Une quinzaine de présumés auteurs d’attaques de sites stratégiques présentés à la presse

Kinshasa, 28 juillet 2017 (ACP).- Une quinzaine de présumés auteurs, dont une femme, ayant participé aux différentes attaques de certains sites stratégiques et symboles de l’Etat faisant mort d’hommes, plusieurs blessés et des dégâts matériels important à Kinshasa, ont été présentés, vendredi, à Kinshasa, à la presse, en présence des membres du gouvernement et autres autorités tant civiles que militaires du pays.

Le porte-parole de la Police nationale congolaise (PNC), le commissaire supérieur Pierrot Muana Mputu, qui les a présentés, a indiqué qu’ils ont été appréhendés pour avoir attaqué la prison de Makala, le commissariat urbain de la PNC/Mont Amba, à Matete, le Parquet de grande instance de Matete et de la Funa, la maison communale de Kalamu ainsi que le marché central de Kinshasa et le Point chaud du Groupe Mobile d’intervention Est de la PNC positionné au niveau de la 11ème Rue Limete, en face du siège du parti « UDPS ».

Ces crimes inhabituels à Kinshasa, a-t-il poursuivi, procédant ni plus ni moins du terrorisme, ont été perpétrés par des criminels recrutés dans la capitale dans un réseau du mouvement des criminels de triste mémoire, ayant sévi dans le centre du pays, sous le label « Kamuina Nsapu » et instrumentalisés par certains politiciens.

Selon le porte-parole de la PNC, depuis début mai 2017, ces marginaux qui se réunissaient sur l’avenue Kikwit, dans la commune de Lingwala, s’illustrent à semer l’insécurité à Kinshasa, à entretenir une psychose de panique et de terreur dans le chef de la population ainsi qu’à vouloir affaiblir les relations de confiance entre le peuple et les institutions de la République.

Il s’agit des attaques des victimes innocentes, les unes tuées à coup de machettes et de couteaux, les autres, blessées, ainsi que de détenus mis en situation de s’évader, outre de considérables dégâts matériels.

Il a rappelé à l’opinion publique que les assaillants de ce réseau terroriste avaient planifié d’attaquer la Prison Militaire de Ndolo, le 24 juin 2017, sans passer à l’acte, au vu du dispositif sécuritaire de dissuasion.

Il a précisé que toutes ces attaques de Kinshasa, subies au cours du mois de mai, juin et juillet 2017, ont été orchestrées par un réseau terroriste instrumentalisé par le mouvement insurrectionnel susmentionné et non par les adeptes de l’ex. Mouvement Bundu dia Kongo.

Le leader des BDM/BDK, lui-même mystico-religieux et fétichiste, en a tiré profit pour s’évader de la Prison centrale de Makala.

Le porte-parole de la PNC a souligné la double détermination à démanteler ce réseau terroriste de Kinshasa et à établir, sans précipitation, les liens évidents entre ces assaillants et les politiciens commanditaires tant de Kinshasa que de l’espace Kasaïen.ACP/Mat/Wet