Des terroristes s’en prennent aux symboles de l’Etat près de Djenné au Mali

Kinshasa, 16 Juillet 2017 (ACP).- La situation sécuritaire continue à se dégrader au Mali, principalement dans le centre du pays où les terroristes ont attaqué un village en s’en prenant aux symboles de l’Etat, a rapporté samedi RFI.

La radio française indique que dans le même temps, l’armée malienne a annoncé avoir abattu un homme qu’elle présente comme un des leaders de l’attaque de la douane et de la gendarmerie de Bénéna, qui a eu lieu la semaine dernière.

Huit assaillants à moto ont pris d’assaut la mairie – fermée au moment des faits – du petit village de Kouakrou à quelques dizaines de kilomètres de Djenné. Les terroristes ont saccagé les locaux et jeté l’ensemble des documents dans la cour, avant de descendre le drapeau du Mali, dressé sur son mat.

« Une intimidation de plus », selon le préfet de Djenné, Bollé Baby, qui explique que ces « avertissements et ces menaces » sont fréquents. Dans le village de Kouakrou, un habitant explique que tous ceux « qui veulent collaborer avec l’Etat sont ensuite menacés et agressés » par, dit-il, les partisans du prédicateur peul Amadou Koufa.

Le ministère de la Défense ne donne pas plus de précisions sur l’opération, menée par la Garde nationale, qui a coûté la vie à cet homme. ACP/YWM/Wet