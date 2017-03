TFM a produit 215.940 tonnes de cuivre 2016

Lubumbashi, 01er Mars 2017 (ACP).- Tenke Fungurume Mining (TFM), entreprise minière à capitaux américains exploitant les gisements de cuivre et de cobalt dans la chaine des collines de Fungurume dans le territoire de Lubudi, province du Lualaba, a produit au cours de l’année 2016, 215.940 tonnes de cathodes de cuivre.

Selon un communiqué de TFM présenté sous forme de graphique et transmis mercredi à l’ACP, cette entreprise a également produit 16.053 tonnes de cobalt métal. Cette production de cuivre et de cobalt est une belle performance réalisée par TFM par rapport aux résultats des années antérieures.

TFM emploie 3400 agents permanents dont 98% sont des citoyens congolais et 3800 travailleurs contractants dont 95% des nationaux.

Malgré la crise consécutive à la baisse des prix des matières premières qui a contraint beaucoup d’entreprises minières à fermer pour les unes et à réduire les effectifs du personnel et même à rabattre les salaires pour les autres, TFM a su stabiliser l’emploi de ses agents avec la jouissance de leurs salaires et autres avantages sociaux, selon une source syndicale.

En ce qui concerne le paiement des impôts et autres taxes au trésor public de la RDC, précise le communiqué, TFM, a versé auprès de différents services générateurs de recettes $ 241,5 millions en 2016. Depuis le démarrage du projet en 2006, elle a déjà payé une somme globale de $1.691 million à titre d’impôts et autres taxes dus au trésor public.

Dans le domaine social, TFM a investi une $105 millions en 2016 pour l concrétisation des projets de développement communautaire dans les agglomérations situées sa zone d’exploitation. Depuis le démarrage des activités de production en 2006, le montant global investi dans le social par TFM est de l’ordre de $130.8 millions.

TFM a également allouée au Fond social chargé des projets d’intérêt communautaire un montant de $3,5 millions au cours de l’année 2016. Ce montant est de l’ordre de $27.2 millions depuis le démarrage de l’exploitation en 2006, conclu le communiqué.

Selon une source bien informée, TFM, dont les actions ont été achetées par un consortium Chinois, traverse une période de transition, mais la situation de ses travailleurs reste intacte. ACP/ZNG/JGD