TFM – Incendie d’un transformateur électrique

Le 18 juillet 2017, Tenke Fungurume Mining S.A. (TFM), opérant dans la province du Lualaba en République Démocratique du Congo, a subi un court-circuit électrique dans le transformateur qui alimente le SAG Mill de son usine de Kwatebala, entraînant un incendie localisé, qui a rapidement été maîtrisé. L’événement s’est déroulé peu de temps après le redémarrage normal de l’installation, effectué à la suite d’un arrêt lié à des opérations de maintenance de routine.

Deux employés de TFM ont été légèrement blessés à la suite de cet incident et ont immédiatement reçu les soins médicaux appropriés. La sécurité est une valeur fondamentale de TFM et de CMOC International ; en conséquence, TFM a pris des mesures proactives afin de résoudre le problème, ce qui a impliqué l’arrêt temporaire de l’alimentation électrique de cette partie des installations afin de vérifier la fiabilité de l’alimentation et des connexions électriques et ce, dans le but de garantir le fonctionnement en toute sécurité de la mine et de toutes les installations.

TFM et CMOC International s’efforcent à tout moment de conduire leurs opérations efficacement et en toute sécurité et prévoient une reprise normale des opérations à bref délai. TFM ne présage pas que cet incident puisse avoir un impact significatif sur sa production de cuivre ou de cobalt pour le trimestre ou l’année en cours. ACP/