Theresa May se rend à Ankara pour booster les relations avec la Turquie

Kinshasa 28 Janv. 2017 (ACP).- La Première ministre britannique Theresa May devra s’entretenir samedi avec l’exécutif turc à Ankara, à l’occasion d’un séjour organisé au lendemain d’entretiens avec Donald Trump à Washington et destiné à booster les relations commerciales turco-britanniques avant la sortie prévue du Royaume-Uni de l’Union

européenne, rapportent des médias occidentaux.

Le programme de Mme May prévoit un entretien avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et avec son homologue Binali Yildrim. Elle marque ainsi sa différence par rapport à d’autres dirigeants de l’UE peu enclins à se rendre en Turquie en raison des purges de grande ampleur entreprises après le putsch avorté du 15 juillet dernier.

Cette visite intervient au lendemain d’un voyage à Washington où Mme May a été la première dirigeante étrangère à être reçue dans le Bureau ovale par le nouveau président américain Donald Trump. La Turquie, officiellement candidate à l’entrée dans l’UE depuis les

années 1980, a toujours vu en Londres l’un de ses plus chauds soutiens.

Mais le référendum sur le Brexit de juin dernier l’a privée de cet allié et les deux pays tentent d’insuffler une nouvelle dynamique à leurs relations hors du cadre de l’Union européenne.Theresa May comptant retirer le Royaume-Uni du marché unique européen, Londres est en effet avide d’accords commerciaux renforcés avec des partenaires non-membres de l’Union.

Selon le ministère turc des Affaires étrangères, les échanges commerciaux bilatéraux se sont montés à plus de 16 milliards de dollars (environ 14,9 milliards d’euros) en 2015. La perspective d’un renforcement des relations commerciales entre les deux pays avait déjà été évoquée en septembre en des termes dithyrambiques par le ministre britannique des Affaires étrangères lors d’une visite en Turquie. Boris Johnson avait alors appelé à la conclusion d’un « méga-accord de libre-échange ».

Côté turc, les relations avec l’Union européenne ont souffert après le coup d’État manqué de l’été dernier, Bruxelles voyant d’un très mauvais oeil l’ampleur des purges qui ont suivi.

A l’inverse, Ankara estime que l’UE n’a pas suffisamment fait preuve de solidarité à son égard. Mais la porte-parole de Mme May a assuré qu' »aucun sujet de discussion » n’était tabou pour la chef du gouvernement. « Il y a un certain nombre de sujets (…) sur lesquels il est important d’échanger avec la Turquie », a-t-elle ajouté. ACP/ZNG/Kgd